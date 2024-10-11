Садовод Косолапова посоветовала черенковать растения, которые хочется сохранить на следующий год

Те, культуры, которые хочется оставить на следующий год, обязательно нужно прочеренковать. Таким советом с «Радио 1» поделилась руководитель сети садовых центров и питомника растений «Мастера Сада» в Подмосковье Екатерина Косолапова.

Как пояснила эксперт, с растения нужно срезать черенки, ближе к февралю сделать это еще раз, а затем укоренить их в торфо-песчаной смеси с применением корнеобразователей или стимуляторов роста. Так можно получить новый посадочный материал, написали «Известия».

Косолапова уточнила, что пеларгонии и фуксии также можно сохранить, однако для этого важно своевременно провести обрезку. Если они будут просыпаться зимой на солнце, можно снова их обрезать, подкормить и с уходом холодов вернуть в вазоны.