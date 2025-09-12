Садовод Яньшина посоветовала дачникам вносить удобрения в процессе перекопки земли

Садовод Татьяна Яньшина поделилась с мнением о том, зачем нужно перекапывать землю осенью. Об этом написало «СМИ» .

«После того как вы осенью собрали весь урожай со своего участка, обязательно необходимо подготовить землю к отдыху и новому сезону. Для этого надо вскопать землю. Так вы ее насытите воздухом. А многие букашки и их личинки окажутся на поверхности и помрут во время первых морозов», — сообщила эксперт.

Также садовод рекомендует вносить удобрения в процессе перекопки. Если на участке есть компостные ямы, их содержимое будет отличным средством для подпитки земли перед весной.