Садовод Гладчук: поливать рассаду следует исключительно под корень

Для начинающих огородников вопрос правильного полива рассады часто остается открытым, хотя от этого зависит качество растений и развитие корней. Председатель Красноярского союза садоводов Валерий Гладчук предложил несколько рекомендаций в беседе с aif.ru .

Во-первых, полив рассады следует производить исключительно под корень, избегая попадания воды сверху. Вода должна быть комнатной температуры, чтобы избежать гибели растений вследствие резкого перепада температур. Для удобства можно использовать чайник или небольшую бутылку, написал сайт «7Дней».

Частота полива зависит от условий выращивания рассады. Если она находится в теплой комнате, особенно рядом с батареями отопления, грунт может быстро высыхать. Важно поддерживать баланс влажности почвы, не допуская излишней сухости или чрезмерного увлажнения.

Также важно помнить, что ночью температура воздуха вокруг рассады должна быть снижена до +10 градусов, так как именно в ночное время происходит активный рост растений. Высокая температура может привести к их вытягиванию. В первые дни после появления всходов дневная температура также не должна превышать +15, +18 градусов.