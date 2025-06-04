Рыбу Судного дня нашли на берегу в Австралии

Жительница Австралии Сибил Робертсон во время прогулки наткнулась на выброшенного на берег сельдяного короля. Этот глубоководный обитатель считается предвестником катастроф и неофициально называется рыбой Судного дня, сообщила газета The Guardian .

Женщина гуляла по пляжу Оушен-Бич в Тасмании и заметила странную серебристую полоску на песке. Она подошла поближе и увидела ремень-рыбу. Этот вид обитает на глубине от 150 до 500 метров, плавает вертикально, питается планктоном, вырастает до восьми метров в длину и может весить более 400 килограммов.

«Мой рост пять футов девять дюймов, и у меня разумный шаг, [это были] добрых три с небольшим шага», — сказала Робертсон.

Она опубликовала фотографию на странице Citizen Scientists of Tasmania в соцсетях. Морской эколог, доцент Университета Тасмании Невилл Барретт подтвердил, что волны вынесли сельдяного короля. По его словам, в местах, где обитает эта рыба, не бывает людей, поэтому встретить ее — большая удача.

Однако местные жители не так оптимистичны. В легендах некоторых народов ремень-рыба называется рыбой Судного дня и сулит катастрофу. Например, японцы уверены, что после встречи с ней произойдет землетрясение.

Ранее в Португалии ученые поймали доисторическую плащеносную акулу, сообщило RT. Обычно они обитают у берегов Австралии, Японии и Новой Зеландии.