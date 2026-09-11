Рыбакам рассказали, как поймать судака в сентябре

Ura.ru: судак чаще клюет утром и вечером у ям, коряг и русловых бровок

В сентябре судак активно кормится перед холодами, но его клев зависит от погоды, места и техники проводки. Лучшие шансы на улов бывают в спокойные утренние и вечерние часы, сообщает Ura.ru .

Судака стоит искать на глубине: у русловых бровок, ям, обрывов, коряг, затопленных деревьев и мостов. На крупных реках хищник нередко держится далеко от берега, на небольших водоемах — у прибрежных укрытий.

Для ловли подойдут спиннинг, джиг-головки с мягкими приманками и троллинг на больших водоемах. Приманки должны имитировать мелкую рыбу или раков. Их цвет выбирают с учетом прозрачности воды и освещения.

Сильный ветер, дождь и резкие перепады температуры могут снизить активность рыбы. Судак реагирует прежде всего на движение приманки, поэтому важны глубина ловли и скорость проводки. Хищник часто атакует приманку при падении или медленном движении.