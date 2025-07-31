Российские туристы нашли на Пхукете рвоту кашалота стоимостью 11 млн рублей

Туристы из России обнаружили на пляже Пхукета в Таиланде семикилограммовую рвоту кашалота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Находка оказалась весьма дорогостоящей. В пищеварительных органах кашалотов образуются не просто отходы жизнедеятельности, а амбра, которая применяется в парфюмерии для придания стойкости ароматам.

В двух центрах морских исследований россиянам подтвердили, что амбра находится в отличном состоянии. Чтобы подтвердить ее стоимость, необходимо ехать в специальный университет, расположенный в 500 километрах от Пхукета.

Туристы оставили находку на хранение друзьям. В свой следующий визит в Таиланд они собираются заняться продажей. За килограмм амбры можно выручить не меньше 1,6 миллиона рублей. Соответственно, семь килограммов оцениваются примерно в 11 миллионов.

Ранее стало известно, что в Нидерландах раскопали клады с «деньгами дьявола». Возраст найденных серебряных и золотых монет составляет около 1300 лет.