Российская альпинистка нашла на пике Ленина камеру с кадрами 2008 года

Российская альпинистка Алиса Ведерникова прошлым летом обнаружила в горах Памира фотоаппарат, потерянный владельцем в 2008 году. О своей находке она сообщила в Telegram-канале «Чисто для своих» , а в начале 2026 года получилось найти его владельца.

Ведерникова опубликовала пост в августе 2025 года, что один из участников их группы принес фотоаппарат, найденный на леднике. Камера не подлежала восстановлению, но ее карта памяти оказалась рабочей.

Последние фотографии были сделаны на пике Ленина 22 апреля 2008 года. Камера пролежала в горах 17 лет.

Ведерникова решила найти ее владельца с помощью соцсетей, чтобы узнать о судьбе группы альпинистов. Смогли ли они подняться на пик, а потом вернуться домой. Часть фотографий она опубликовала в своем канале. В составе этой группы находился и черный пес.

«Ребята, кто помнит эту историю. Мы нашли владельца. <…> Благодаря Threads*, я вообще не ожидала, что разлетится так», — написала Ведерникова 3 января.

Россиянке ответила владелица камеры — жительница Ирана по имени Парасту Абришами. Она рассказала, что потеряла фотоаппарат во время падения на пике Ленина. Женщина сильно удивилась, когда узнала, что его нашли.

