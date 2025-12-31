Россиянки начали массово укорачивать пальцы ног

Женщины в России все чаще стали использовать хирургическое вмешательство для укорачивания пальцев ног ради модной обуви. Об этом Ura.ru сообщил врач-травматолог и ортопед Артем Бударагин.

Он отметил, что такие операции относятся к легальным, однако делать их все-таки нежелательно из-за возможной деформации стопы в будущем. По словам Бударагина, чаще всего укорочение пальцев нарушает биомеханику движения стопы во время ходьбы.

«Это меняет перераспределение нагрузки и мышечный баланс, что может негативно сказаться на качестве жизни пациента, а также привести к дальнейшей деформации стопы наиболее частое осложнение это элевация первого пальца стопы», — объяснил ортопед.

Как правило, пациентки записываются на операцию в зимний период, чтобы к лету начать носить открытые босоножки и туфли с узким носом. Для достижения такого эффекта в частных клиниках удаляют часть кости даже при отсутствии медицинских показаний.

Ранее стали известны главные тенденции в эстетической медицине в 2026 году. К ним прежде всего относится эндоскопическое увеличение груди.