Россияне смогут увидеть взрыв разрушившейся у Солнца кометы

Комета C/2026 A1 за четыре дня до своего распада стала самой яркой для земных наблюдателей. Вероятно, многие россияне смогут увидеть ее взрыв при входе в дальнюю солнечную корону в ночь на 3 и 4 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Летящая к Солнцу и по этой причине стремительно набирающая яркость комета C/2026 A1 вышла накануне на первое место по яркости и будет удерживать его все четыре дня, которые, судя по всему, и осталось максимально прожить небесному телу возрастом несколько миллиардов лет», — указано в сообщении в телеграм-канале Лаборатории.

Комета сейчас находится примерно в 40 миллионах километров от Солнца. Она движется к нему со скоростью около 80 километров в секунду и продолжает ускоряться.

Шансы увидеть сближение небесного тела со звездой изначально были невелики, а в последние дни стремительно уменьшаются почти до нуля.

