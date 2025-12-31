Цитатой года, принадлежащей президенту Владимиру Путину, выбрали фразу «Там, где ступает нога русского солдата, то наше». Голосование для россиян запустил кремлевский пул РИА «Новости» .

Судя по опросу, запущенному в Telegram-канале журналистов, в тройку лидеров также попали цитаты о европейских подсвинках и «Россия — это люди, а не просто территория».

Фразу про русского солдата Путин произнес на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Она прозвучала в контексте положения дел в зоне спецоперации. Глава государства поднял тему глубины зоны безопасности в Сумской области и отметил, что планов брать под контроль Сумы у России нет, но такое развитие событий исключать нельзя.

«Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — напомнил президент.