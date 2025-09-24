Россиянам рассказали о возможности увидеть метеорный поток до 9 октября

С 23 сентября и до 9 октября можно наблюдать редкое небесное явление — метеорный поток Дневные Секстантиды. По словам эксперта в области астрономии из Пермского политеха Евгения Бурмистрова, пик активности этого явления придется на 27 сентября. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Метеорные потоки, пересекаемые нашей планетой, представляют собой скопления космического мусора, оставленного кометами или астероидами», — объясняет ученый. Энергия столкновения частиц с атмосферой нагревает окружающий воздух, заставляя его ярко светиться, что мы видим как «звездный дождь».

Особенность дневных звездопадов заключается в расположении их радианта — кажущейся точки вылета метеоров. Этот участок неба находится очень близко к Солнцу, поэтому большинство метеоров теряются в его свете, затрудняя наблюдение.

Бурмистров рекомендует начинать наблюдения рано утром, в четыре-шесть часов, вдали от городской засветки, и дать глазам привыкнуть к темноте.