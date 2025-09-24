Россиянам рассказали о возможности увидеть метеорный поток до 9 октября
С 23 сентября и до 9 октября можно наблюдать редкое небесное явление — метеорный поток Дневные Секстантиды. По словам эксперта в области астрономии из Пермского политеха Евгения Бурмистрова, пик активности этого явления придется на 27 сентября. Об этом написал «ФедералПресс».
«Метеорные потоки, пересекаемые нашей планетой, представляют собой скопления космического мусора, оставленного кометами или астероидами», — объясняет ученый. Энергия столкновения частиц с атмосферой нагревает окружающий воздух, заставляя его ярко светиться, что мы видим как «звездный дождь».
Особенность дневных звездопадов заключается в расположении их радианта — кажущейся точки вылета метеоров. Этот участок неба находится очень близко к Солнцу, поэтому большинство метеоров теряются в его свете, затрудняя наблюдение.
Бурмистров рекомендует начинать наблюдения рано утром, в четыре-шесть часов, вдали от городской засветки, и дать глазам привыкнуть к темноте.