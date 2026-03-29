Россиянам рассказали о последствиях за выращивание шалфея-предсказателя

За выращивание на даче шалфея-предсказателей можно получить до восьми лет тюрьмы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Олеся Слезкина.

Речь идет не об обычном лекарственном или декоративном шалфее, а о конкретном виде — Salvia divinorum, который включен в перечень запрещенных растений.

Если растений меньше 10, дачника оштрафуют на сумму от трех до пяти тысяч рублей или арестуют на 15 суток. От 10 кустов — это уже уголовное дело: до 300 тысяч штрафа или до двух лет колонии. От 100 растений — до восьми лет.

Для конопли уголовный порог — 20 растений, для мака — 10. Юрист предупредила, что дачники часто не знают об этих рисках и воспринимают запрещенные растения как садовую экзотику, поэтому важно понимать, что именно растет на участке.

Ранее Слезкина напомнила россиянам об опасности выращивания ипомеи трехцветной, более известной как вьюнок.