Россиянам рассказали, какие грибы можно собирать в апреле

С приходом апреля в лесах и парках начинается грибной сезон. В это время можно найти несколько видов грибов, которые подходят даже для начинающих грибников. Важно помнить о безопасности и уметь отличать съедобные грибы от их опасных двойников.

Среди наиболее безопасных для сбора в апреле выделяются три вида: сморчок конический, сморчковая шапочка и саркосцифа алая. Сморчок конический обладает вытянутой ячеистой шляпкой, которая напоминает пчелиные соты. Этот гриб можно готовить сразу после сбора без предварительного отваривания.

Сморчковая шапочка также съедобна, но специалисты рекомендуют проварить ее не менее десяти минут. Это снизит риск аллергии и проблем с пищеварением. Саркосцифа алая, известная как «алая эльфова чаша», растет на гниющих ветках и выделяется ярко-красным цветом. Этот гриб съедобен, но имеет слабовыраженный вкус.

В конце апреля появляются трутовик серно-желтый и полевые шампиньоны. Трутовик серно-желтый называют «древесным цыпленком» из-за вкуса, напоминающего курицу. Однако собирать его стоит только пока гриб остается мягким.

Среди весенних грибов есть и такие, которые требуют особой осторожности. Например, строчок гигантский содержит опасные вещества и требует длительного отваривания. Строчок обыкновенный же содержит гиромитрин — токсин, который не разрушается ни при варке, ни при сушке. Поэтому его сбор категорически не рекомендуется.

Не стоит собирать старые и переросшие грибы, даже если они относятся к съедобным видам. Также избегайте сбора грибов вдоль дорог и вблизи промышленных предприятий. Лучшие места для весенней «тихой охоты» — лесные опушки, поляны, березовые рощи и дубравы.