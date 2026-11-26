Продукты в морозилке слипаются из-за влаги на поверхности: при заморозке она превращается в лед и склеивает соседние кусочки. Об этом сообщило издание URA.RU .

Чаще всего слипаются ягоды, нарезанные овощи, фарш, котлеты и грибы. Продукты нужно обсушить, разложить без касаний, а теплую еду сначала остудить в холодильнике.

Для ягод, овощей и фрикаделек подходит «шоковая заморозка»: разложить в один слой на доске с пергаментом на 1–2 часа до затвердения, затем пересыпать в пакет. Воздух из упаковки удаляют — он вызывает «морозный ожог». На упаковке пишут название и дату.

Мясо, рыбу и готовые блюда замораживают порциями на один раз; фаршу придают форму тонких пластин. Курицу и рыбу держат отдельно от овощей. Для длительного хранения нужна температура не выше −18 градусов. После разморозки продукт можно заморозить снова, но качество ухудшится.