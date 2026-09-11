Россиянам рассказали, как законсервировать арбузные корки для зимы

Арбузные корки можно замариновать с имбирем, кориандром и душистым перцем. Закуска сохранит легкий хруст и подойдет к горячим блюдам и салатам, сообщает Ura.ru .

Для заготовки потребуются 1,8 кг очищенных арбузных корок, 900 мл воды, 220 мл 9%-го уксуса, 430 г сахара, 20 г неиодированной соли, 50 г имбиря, кориандр и душистый перец. Зеленую кожицу и остатки мякоти срезают, белую часть нарезают кубиками около 2,5 см.

Банки моют с содой и стерилизуют на пару 12 минут, крышки держат в горячей воде пять минут. В кастрюле кипятят воду с сахаром, солью, имбирем и пряностями, вливают уксус и варят две минуты.

Корки опускают в маринад, после закипания готовят 18 минут, затем оставляют под крышкой на 40 минут. После этого их вновь кипятят и варят еще восемь минут. Готовые кубики должны стать полупрозрачными по краям и легко прокалываться шпажкой.

Горячую закуску вместе с маринадом раскладывают по банкам и плотно закрывают. В холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов ее хранят до 21 суток. Для более долгого хранения корки замораживают порциями с маринадом при температуре не выше минус 18 градусов на срок до шести месяцев.