Россиянам рассказали, как не перепутать британскую и русскую голубую кошку

Британскую короткошерстную и русскую голубую кошек часто путают из-за похожего дымчатого окраса, но взрослые животные значительно отличаются и по внешности, и по характеру. Об этом сообщило издание URA.RU .

Русская голубая — это удлиненная кошка с клиновидной головой, крупными ушами и ярко-зелеными глазами. Британская короткошерстная — коренастая, с круглой головой, полными щеками, маленькими закругленными ушами и медными или оранжевыми глазами. Голубой окрас есть у обеих пород, поэтому ориентироваться только на шерсть нельзя: оценивать нужно весь облик.

«Голубой британец» — это просто окрас внутри породы британской короткошерстной. При выборе котенка важно проверять документы: метрики, родословную и данные о родителях. Если продавец показывает только фото, риск купить метиса резко возрастает.

Котята этих пород в первые месяцы похожи, поэтому стоит посмотреть на взрослых родителей. По характеру русская голубая активнее и привязаннее, но может дичиться чужих, тогда как британец обычно спокойнее, плотнее и независимее. Обе породы имеют свои наследственные заболевания, поэтому важны консультация ветеринара и сведения о тестах. Хороший заводчик сам расскажет об особенностях и не будет давить на решение.