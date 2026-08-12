Россиянам рассказали, где можно увидеть затмение Солнца

ИКИ РАН: затмение Солнца в Санкт-Петербурге произойдет более чем на 80%

Наиболее полную картину солнечного затмения 12 августа в России увидят жители северо-восточной части страны. Об этом сообщила в телеграм-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые уточнили, что в Санкт-Петербурге Солнце будет закрыто более чем на 80%.

«Примерно таким же будет закрытие в Мурманске, Архангельске и Калининграде. Начинать смотреть, если вы хотите увидеть все фазы, можно примерно за час до захода светила, а наибольшая фаза будет достигнута перед закатом, в последние несколько минут», — добавили они.

В Москве затмение будет практически незаметным — Луна закроет всего 1% солнечного диска в 20:08, после чего через девять минут Солнце полностью зайдет за горизонт.

В среду также пройдет парад шести планет — Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, Уран и Нептун соберутся в одном секторе неба.