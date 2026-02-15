Россиянам рассказали, что «совы» и «жаворонки» должны спать одинаковое количество часов

Эксперт Павел Кудинов в беседе с РИАМО отметил, что «совы» и «жаворонки» должны спать одинаковое количество часов, несмотря на разное время активности.

По словам специалиста, ключевым отличием между «совами» и «жаворонками» является не время засыпания, а период, когда наступает пик активности. У «жаворонков» это происходит в первой половине дня, а у «сов» — позднее. При этом эксперт подчеркнул, что человеку необходимо спать восемь часов в сутки, написал MK.RU.

Кудинов обратил внимание на то, что «совы» из-за позднего пика активности засыпают позже и просыпаются по социальным часам. Он подчеркнул, что людям необходимо спать не менее 8 часов, чтобы высыпаться. Эксперт посоветовал «совам» выбирать работу, которая начинается с 10 или 11 часов утра, если они хотят высыпаться.