Россиянам рассказали, что при выборе клубники в первую очередь стоит оценивать ее внешний вид

С наступлением весны растет спрос на свежие ягоды, но в магазинах по-прежнему много импортной продукции. Соучредитель ООО «Ситиферма» Роман Харисов и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов поделились с «Известиями» рекомендациями по выбору клубники в несезон.

Эксперты отмечают, что естественный сезон ягоды — конец весны и середина лета. В остальное время в магазины поступает преимущественно импортная клубника.

При выборе клубники в первую очередь важно оценить ее внешний вид.

«Для самых распространенных сортов характерен красный оттенок — от светлого до бордового. Хорошая клубника должна иметь равномерный окрас с глянцевой поверхностью», — говорят специалисты. Белые или зеленые пятна указывают на незрелость, а вмятины и темные пятна — на испорченность и неправильное хранение. Оптимальным считается небольшой или средний размер ягод.

Аромат также важен. Свежая клубника обладает приятным сладким запахом. Отсутствие аромата может указывать на незрелость или длительное хранение, а химический запах — на возможное использование консервантов.

Состояние чашелистиков тоже имеет значение. У свежей клубники они ярко-зеленые и упругие, тогда как сухие и пожелтевшие листья говорят о том, что ягоды были собраны давно. Плотное крепление плодоножки также считается признаком свежести.