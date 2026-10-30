Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в Луков день

31 октября по народному календарю отмечают Луков день — праздник в честь святого Луки. В этот день принято собираться за общим столом с семьей и близкими, угощаться и общаться. По поверьям, съесть немного лука в этот день помогало укрепить здоровье и уберечься от тяжелых недугов, а воду с добавленным в нее луком использовали для мытья волос, чтобы они росли крепкими, пишет сайт pravda-nn.ru .

Сны в ночь на 31 октября считались вещими. Если женщине приснится рыба, это предвещало скорую беременность, а увиденная во сне прялка сулила важные известия.

Не рекомендовалось в этот день делать предложение, знакомиться с родителями любимого человека или назначать встречу с возлюбленным — по примете это могло обернуться крупными ссорами и даже расставанием. Также старались не занимать деньги и не давать их в долг, чтобы в дальнейшем не столкнуться с денежными затруднениями, и не одалживать соль соседям — вместе с ней, как считалось, можно было вынести из дома семейное счастье и достаток.

Наши предки верили, что появление в доме незнакомого человека может предвещать беду. Кроме того, не советовали ложиться спать позже полуночи — это могло навлечь болезни. Переедать в этот день тоже не стоило, чтобы не привлечь в жизнь нужду и голод.

По приметам о погоде определяли, какой будет зима. Отсутствие снега 31 октября означало, что настоящая зима наступит нескоро, а тусклые и туманные звезды предвещали дождь.