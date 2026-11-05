Россиянам рассказали, что купить искусственную елку высотой 120 см можно по цене от 900 рублей

Первые искусственные ели начали поступать в гипермаркеты России, в магазинах стартовал новогодний сезон. Об этом Ura.ru сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Искусственную елку высотой 120 см можно купить по цене от 900 рублей, однако к декабрю базовые модели могут подорожать. Об этом сообщили в АКОРТ. Сейчас такие деревья представлены в основном в гипермаркетах, а в декабре ассортимент расширится: появятся живые ели и увеличится выбор гирлянд и мишуры.

На маркетплейсах этой осенью искусственную елку в среднем продают за 3,6–3,7 тыс. рублей, гирлянду — за 600 рублей, а набор игрушек — за 500 рублей. Таким образом, минимальный набор для украшения (елка, гирлянда, игрушки, мишура) обойдется в среднем в 4,8–5,2 тыс. рублей.

В российских гипермаркетах представлено от 80 до 160 видов елей, а в онлайн-каналах отдельных сетей выбор доходит до 1260 видов. Основную часть ассортимента поставляют Китай, Республика Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Более 90% импорта искусственных елок приходится на Китай, провинция Чжэцзян считается мировой столицей производства новогодних товаров.