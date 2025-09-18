Россиянам рассказали, что для вяления подойдет как охлажденная, так и замороженная рыба

Вяление рыбы — традиционный метод ее заготовки, однако нарушение технологии может привести к появлению плесени, паразитов или опасных бактерий, включая ботулизм. Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров поделился с Life.ru правилами безопасного вяления рыбы.

Для процесса вяления подойдет как охлажденная, так и замороженная рыба. Заморозка эффективно уничтожает паразитов. Мелкую рыбу, такую как уклейка, плотва или окунь, можно солить и вялить непотрошеной для лучшего пропитывания мяса жиром.

По словам эксперта, мелкая рыба вялится на настилах или сетках в один слой и требует пять-семь дней для полного вяления при температуре 18–20 градусов в тени, защищенной от дождя. Тушки можно накрыть марлей для защиты от насекомых.

Крупную рыбу, например, леща или карпа, необходимо потрошить и надрезать вдоль хребта, после чего засолить с использованием 15–20% соли от веса рыбы. После засолки рыбу сушат при температуре 18–25 градусов.