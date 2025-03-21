Россиянам раскрыли главные ошибки перед свиданием

Специалист по этикету Коломацкая: перед свиданием надо сказать даме, что надеть

Мужчине перед свиданием лучше предупредить девушку о формате одежды на встрече, а также узнать, не является ли она аллергиком, чтобы не оплошать с местом. Об этом заявила специалист по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.

По ее словам, весна — непредсказуемое время года. Погода может измениться в любой момент.

«У вас всегда должен быть запасной план Б, чтобы можно было пойти погреться. Это может быть какая-то выставка, музей, интересные локации, закрытая смотровая площадка, кафе или ресторан», — рассказала эксперт.

Также она посоветовала уведомлять партнершу о формате свидания и дресс-коде. Например, если позвать девушку в парк, то ей трудно будет гулять по улице в туфлях и вечернем платье.

Еще один важный аспект — выбор букета. По словам Коломацкой, если будет большая прогулка, лучше дарить цветы в шляпных коробках или корзинках, чтобы они не погибли и долго могли радовать спутницу.

Специалист по этикету посоветовала заранее спросить у девушки про аллергии. Весной пары часто гуляют по оранжереям и ботаническим садам. Если дама не переносит цветения, в такие места ее лучше не звать.

Ранее опрос показал, что 36% россиян пошли на первое свидание в старших классах. Многие с теплотой вспомнили романтичные прогулки, походы в кино и мороженое.