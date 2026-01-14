Россиянам посоветовали носить зимой куртки из полиэстера или нейлона

Зима в этом году радует снегом и морозами. Однако многие из нас забыли, как правильно одеваться в холодное время года. Давайте вспомним основные правила, чтобы избежать переохлаждения. По мнению доцента кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского политеха, кандидата технических наук Сергея Котельникова, идеальная куртка должна иметь верх из полиэстера или нейлона. Об этом сообщил KP.RU .

Нейлон легче и прочнее, он способен отталкивать влагу и быстро сохнуть. Полиэстер хорошо сохраняет тепло, что делает его идеальным выбором для холодной погоды.

Среди наполнителей куртки особое место занимают синтетические варианты, такие как изософт, холлофайбер и синтетический пух. Они превосходят натуральные материалы по теплоизоляционным свойствам и проще в уходе. Например, изософт состоит из силиконизированных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина считает, что это зависит от индивидуального ощущения комфортности. Если человек проводит на улице немного времени, термобелье может быть лишним и даже вредным из-за перегрева. Однако если работа предполагает длительное пребывание на улице, термобелье станет необходимой защитой от переохлаждения.