Россиянам перечислили распространенные ошибки при покупке утюга

При выборе утюга важно учитывать объем бака для воды, мощность парового потока, материал подошвы, длину провода и защиту от накипи. Об этом сообщило издание URA.RU .

Слишком маленький бак на 150–200 мл хватает лишь на пару рубашек, поэтому для регулярной домашней глажки лучше выбирать емкость от 250–300 мл. При этом полный утюг весит около 1,2–1,5 кг, так что стоит найти баланс между объемом воды и удобством для руки.

Рекламная цифра вроде «200 г/мин» часто относится к короткому паровому удару, а не к постоянной подаче. Для плотных тканей, льна и джинсы желательно иметь поток пара не менее 35–40 г/мин, а паровые отверстия у носика помогают разгладить воротники и складки.

Дешевая алюминиевая подошва быстро царапается и цепляется за ткань, хуже скользит по синтетике. Нержавеющая сталь долговечна, керамика хорошо скользит, тефлон меньше липнет к синтетике. Для частой глажки лучше выбрать нержавейку или керамику с закругленным носиком.

Жесткая вода оставляет известковый налет, из-за чего утюг начинает плеваться белыми хлопьями и хуже парит. Стоит выбирать модель с функцией самоочистки, противонакипным стержнем или возможностью использовать фильтрованную воду, а также регулярно чистить прибор.