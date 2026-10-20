Россиянам перечислили ошибки при выборе мультиварки

При выборе мультиварки важнее качественное покрытие чаши и достаточная мощность, а не количество программ. Об этом сообщил URA.RU .

Многие покупатели при выборе мультиварки ориентируются только на цену и количество режимов, которыми впоследствии не пользуются. Чтобы прибор был удобным, важно правильно подобрать объем и мощность чаши. Для одного-двух человек достаточно 3–4 литров, для семьи из 3–4 человек — 5–6 литров. Слабый прибор будет долго нагреваться: для объема 3–4 литра достаточно 500–700 Вт, для 5–6 литров рекомендуется 800–1000 Вт, а для 7 литров и больше — от 1000 Вт.

Качество антипригарного покрытия напрямую влияет на срок службы: дешевые модели быстро царапаются, и еда начинает пригорать. Поверхность должна быть гладкой, без шероховатостей и пузырей, а толщина чаши — достаточной.

Практически никто не пользуется режимами для йогурта, томления и подогрева детского питания, поэтому лучше выбрать модель с базовым набором: варка, тушение, жарка, пар и выпечка. Для удобства ухода рекомендуется брать устройство с разборной крышкой и съемным клапаном.