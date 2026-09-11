Россиянам объяснили, почему кошки боятся новых вещей

Ura.ru: кошкам требуется разное время, чтобы привыкнуть к переменам

Настороженное отношение кошек к новым предметам и переменам называется неофобией. Владельцам не следует торопить питомца: при сильной тревожности нужна консультация ветеринара или зоопсихолога, сообщает Ura.ru .

Неофобия — естественная реакция кошки на незнакомые предметы, запахи и изменения в доме. Животное сначала наблюдает, принюхивается и оценивает безопасность новой игрушки, лежанки или когтеточки. На привыкание могут уйти минуты, дни или недели.

На поведение влияют ранний опыт, темперамент и особенности нервной системы. Котята, знакомые с разными людьми, предметами и ситуациями, обычно легче адаптируются во взрослом возрасте. Настороженность также может усилиться после переезда, ремонта, появления другого животного или смены привычного распорядка.

Хозяевам не стоит принуждать кошку к контакту с новой вещью. Предмет лучше оставить в поле зрения питомца, чтобы он мог изучить его в удобном темпе.

Если кошка постоянно прячется, боится любых перемен или слишком остро реагирует на незначительные новшества, это может указывать на хронический стресс. В таком случае следует обратиться к ветеринару или зоопсихологу.