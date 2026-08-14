Россиянам объяснили, когда нужно использовать букву «ё»

Букву «ё» обязательно нужно использовать в школьных учебниках русского языка. Об этом РИА «Новости» сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

По его словам, помимо этого, предусмотрены еще две ситуации, где применение «ё» необходимо.

«Первая — когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова — например, „узнаëм“, в отличие от „узнаем“, или „всë“, в отличие от „все“. Вторая — когда надо указать произношение малоизвестного слова, часто это географическое название», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что в России создадут кулинарный словарь с названиями традиционных блюд. Его разработкой занялась рабочая группа Минпромторга России.