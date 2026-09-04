Россиянам объяснили, как выделить анкету в дейтинг-приложении

Пользователи дейтинг-приложений оценивают анкету меньше чем за секунду и чаще решают написать по одной фотографии. Ректор МХПИ Алексей Егоров советует выбрать понятный формат снимка и добавить в него личную деталь, сообщает Life.ru .

Немецкие исследователи изучили более 500 анкет в приложении для знакомств. Почти все фото вошли в восемь типов: селфи, снимки с демонстрацией образа жизни, кадры в движении, фото с друзьями, профессиональная съемка, скрытое лицо, картинка вместо портрета и намеренный отказ от привычных форматов.

Исследование показало, что пользователи стремятся выглядеть оригинально, но алгоритм быстрого выбора поощряет узнаваемые образы. Неясные или слишком необычные фотографии чаще пролистывают.

Егоров отметил, что одежда влияет на отдельные впечатления. В эксперименте костюм, сшитый на заказ, повышал оценки уверенности, успешности, предполагаемого дохода и гибкости мышления, но не менял оценку надежности.

Эксперт посоветовал не пытаться любой ценой выглядеть непохожим на других. Лучше выбрать знакомый формат фото и дополнить его конкретной деталью из реальной жизни: она может сделать профиль более запоминающимся.