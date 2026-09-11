Россиянам объяснили, как кошки признаются хозяевам в доверии

Медленное моргание и полуприкрытые глаза кошки говорят о ее доверии к человеку. Эксперты советуют ответить питомцу таким же жестом и не навязывать контакт, сообщает Ura.ru .

Кошка медленно моргает рядом с человеком, когда не ожидает угрозы и чувствует себя в безопасности. Такой жест специалисты считают сигналом доверия: животное воспринимает хозяина как «своего».

Пристальный взгляд может вызвать у питомца напряжение. Кошка также может воспринять как давление попытки немедленно взять ее на руки или приблизиться, когда она только подала такой сигнал.

Эксперты рекомендуют медленно моргнуть в ответ и слегка отвернуться. Не следует долго смотреть кошке в глаза или навязывать ей общение. Регулярный спокойный контакт может помочь питомцу чаще подходить к хозяину и чувствовать себя увереннее.