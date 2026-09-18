Россиянам назвали варианты семейного досуга без лишних расходов

«Известия»: семейный выходной в Москве может обойтись в сумму до 3 тыс. рублей

Семейный выходной лучше планировать вокруг одного главного события, оставляя время на еду, отдых и свободную игру. Такой подход помогает не перегружать ребенка и контролировать траты, сообщили Екатерина Андреевская и Юлия Метелкина, соучредительницы театральных и детских проектов, пишет газета «Известия» .

Эксперты советуют строить прогулку продолжительностью три-четыре часа в три этапа. Сначала подойдет основная программа на 60–90 минут: спектакль, музей, мастер-класс или экскурсия. Затем необходима пауза на еду и отдых, а завершить день лучше прогулкой или свободной игрой.

Сэкономить помогут городские парки, библиотеки и культурные центры, где проводят бесплатные или недорогие занятия. В музеях стоит уточнять даты льготного посещения и выбирать один зал или тему вместо попытки осмотреть всю экспозицию. Альтернативой может стать домашний досуг: настольные и ролевые игры, приготовление еды, рисование или театр по сказке.

Для семьи с двумя детьми наиболее доступный маршрут — музей в льготный день, перекус и парк — может уложиться в 3 тыс. рублей. Выходной с интерактивным спектаклем и кафе начинается примерно от 5 тыс. рублей. Музыкальное представление, ресторан и аквапарк обойдутся в 15 тыс. рублей и более.

При подготовке важно учитывать возраст ребенка, дорогу, сон, питание, очереди и возможность уйти раньше. Эксперты рекомендуют заранее обсуждать маршрут с ребенком, проверять правила мероприятия и учитывать в бюджете не только билеты, но и транспорт, еду, парковку и сувениры.