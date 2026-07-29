Россиянам назвали три мифа, которые мешают выбрать спелый арбуз

Категорийный директор товаров сухого склада в Самокате Антон Баранников объяснил, что при выборе арбуза не стоит полагаться на мифы о «мальчиках», звуке и цвете косточек, сообщает Life.ru .

Баранников рассказал, что спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Если сравнивать несколько плодов одной формы, более тяжелый с большей вероятностью окажется сочнее. При этом универсального «правильного» веса нет: даже у одного сорта масса может колебаться от четырех до девяти килограммов.

Еще один важный признак спелости — пятно на боку арбуза. Оно должно быть одно, располагаться ближе к центру, быть желтым или оранжевым, однородным, матовым и слегка шершавым.

Эксперт опроверг три распространенных мифа. По его словам, постукивание помогает только при сравнении нескольких арбузов одинакового размера: у спелого плода звук напоминает удар по дереву. Деление на «мальчиков» и «девочек» на вкус не влияет, а форма основания зависит от сорта и условий роста. Цвет и твердость косточек тоже не всегда говорят о зрелости: например, у бессемянного гибрида «Гринч», который выращивают в России, есть только мягкие белые зачатки.

Перед нарезкой арбуз нужно тщательно мыть с мылом и мягкой щеткой. Целый плод может храниться при комнатной температуре около недели, а разрезанный — в холодильнике при двух-пяти градусах до двух суток.