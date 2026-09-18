Россиянам назвали приемы выбора украшений для свежего образа

Категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова рассказала, что украшения не обладают универсальным омолаживающим эффектом. Аксессуары должны сочетаться с чертами лица, прической, силуэтом и стилем одежды, сообщает газета «Известия» .

Эксперт отметила, что для круглого лица подойдут удлиненные серьги: тонкие подвески, капли и вытянутые овалы. Они помогают скорректировать пропорции. При вытянутом лице лучше выбирать серьги средней длины, небольшие кольца или объемные модели.

Собранные волосы делают серьги главным акцентом образа, поэтому можно выбрать длинные модели с подвижными деталями. С распущенными волосами лучше смотрятся лаконичные украшения. Тонкие цепочки и подвески разной длины создают вертикальные линии и визуально вытягивают силуэт, а массивные колье у шеи могут утяжелить верхнюю часть образа.

Изнова посоветовала не носить полностью совпадающие комплекты из серег, колец, браслета и подвески. Более современно выглядят украшения с общим настроением, но разным дизайном. Эксперт также допустила сочетание золота и серебра, а вместо одного массивного кольца предложила выбирать несколько тонких моделей.