Россиянам назвали подходящие ткани для верхней одежды на осень

Для осенней верхней одежды стоит учитывать плотность ткани, подкладку и водоотталкивающую обработку. В переменчивую погоду практичнее сочетать утепляющий слой с защитой от ветра и осадков, сообщает Ura.ru .

Шерсть хорошо сохраняет тепло и подходит для пальто, жакетов и плотных курток в сухую прохладную погоду. Однако она впитывает воду и медленно сохнет, поэтому для дождя лучше выбрать смесовую ткань с полиэстером или модель с водоотталкивающим покрытием. Кашемир легче и мягче обычной шерсти, но требует бережного ухода.

Полиэстер и нейлон используют для плащей, ветровок и курток. Эти материалы легкие, прочные и быстро сохнут. Защиту от воды обеспечивают плотное плетение, мембрана и пропитка, поэтому при покупке стоит проверить швы, капюшон и обработку внешнего слоя.

Мембранные куртки подходят для долгих прогулок, поездок на велосипеде и другой активности. Они защищают от внешней влаги и отводят испарения от тела, но требуют специального ухода. Для коротких городских маршрутов такой вариант может быть избыточным.

Флис лучше использовать как средний утепляющий слой: он удерживает тепло и быстро сохнет, но не спасает от сильного ветра и дождя. Софтшелл подойдет для сухой переменчивой погоды, однако обычно выдерживает только небольшой дождь.