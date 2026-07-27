Россиянам назвали главные ошибки при хранении сезонных вещей

Чихринова рассказала, что одна из самых частых ошибок — убирать вещи на хранение без подготовки. По ее словам, одежду, текстиль и обувь нужно заранее постирать или почистить, а затем полностью высушить. Иначе вещи могут приобрести неприятный запах, деформироваться или покрыться плесенью.

Для сезонной одежды и обуви в небольшой квартире лучше использовать верхние полки шкафов, антресоли и место под кроватью. Пуховики, куртки и объемный текстиль эксперт посоветовала складывать аккуратно, не сжимая слишком сильно. Шерсть, натуральную кожу, мех и деликатные ткани лучше хранить в тканевых чехлах или дышащих органайзерах.

Обувь перед длительным хранением нужно очистить, просушить и при необходимости обработать специальным средством. Чтобы она не потеряла форму, внутрь можно положить бумагу, вкладыши или колодки. Хранить обувь удобнее в коробках, тканевых органайзерах или прозрачных контейнерах.

Постельное белье, пледы и одеяла должны быть чистыми и сухими. Чихринова отметила, что текстиль не стоит надолго оставлять в полиэтиленовых пакетах без вентиляции, иначе появится затхлый запах. Для защиты вещей подойдут ароматические саше и специальные средства от вредителей.

Спортивный инвентарь эксперт посоветовала хранить вертикально, а сезонную технику и декор — в контейнерах на антресолях или верхних полках.