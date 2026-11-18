Стекла в автомобиле потеют осенью и зимой из-за влаги, которая оседает на холодной поверхности и ухудшает обзор. Об этом сообщил URA.RU .

Одна из главных причин — влага, которую приносят на себе водитель и пассажиры. Снег с ботинок и мокрый зонт отдают воду в салон, поэтому обувь стоит отряхивать до посадки, а коврики — регулярно просушивать.

Вторая причина — включенный режим рециркуляции. При нем воздух циркулирует по кругу, накапливая влагу от дыхания. Портал рекомендует переключиться на подачу свежего воздуха с улицы, особенно если в салоне несколько человек.

При слабом обдуве вентилятор не успевает прогревать стекло. Для быстрого результата нужно направить поток на лобовое стекло, включить максимальную скорость вентилятора и развернуть боковые дефлекторы на окна, не закрывая их.

Также стоит проверить салонный фильтр и работу заслонок. Если кондиционер неисправен или выключен, влага остается внутри — его рекомендуют включать вместе с обдувом даже в мороз.