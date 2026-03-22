Россиянам дали пять полезных советов, как выглядеть стильно в возрасте 50 лет и старше

Со временем требования к модному образу меняются, и женщинам старше 50 лет порой бывает непросто найти подходящий стиль. Часто привычные вещи из гардероба перестают радовать, а новые тренды требуют адаптации. «Петербург2» отметил, что интерес к обновлению стиля в зрелом возрасте растет, и запрос на практичные советы становится все актуальнее.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это выбор тканей и принтов. Мягкие текстуры и неброские узоры визуально освежают лицо и делают образ мягче. Твид, матовый креп, хлопок с фактурой — такие материалы не только приятны к телу, но и улучшают внешний вид. Даже небольшой аксессуар с рисунком может добавить свежести, не перегружая образ.

Второй важный момент — цветовая палитра. С возрастом черный цвет может выглядеть слишком жестко и подчеркивать морщины. Альтернатива — глубокие оттенки синего, серого или коричневого, которые гармонируют с изменившимся цветом кожи и делают лицо более выразительным.

Также стоит пересмотреть подход к выбору обуви. Современные модели лоферов, кроссовок и ботильонов с низким каблуком выглядят актуально и не требуют компромиссов между комфортом и стилем. Важно помнить: если обувь вызывает дискомфорт, она не должна оставаться в гардеробе.

Макияж после 50 лет тоже требует корректировки. Лучше выбирать легкие текстуры — увлажняющий крем с тоном или тинт с SPF. Акцент стоит делать на брови, легкие тени и помаду с насыщенным, но не кричащим оттенком.

Последний совет — не гнаться за количеством вещей и мимолетными трендами. Гардероб стоит формировать осознанно, опираясь на реальные потребности и стиль жизни. Такой подход помогает избежать хаоса и делает стиль по-настоящему индивидуальным.