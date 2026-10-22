Россиян призвали обращать внимать на свойства материала подошвы при выборе зимней обуви

При выборе зимней обуви важно обращать внимание не только на глубину протектора, но и на свойства материала подошвы. Об этом говорится в материале издания «Петербург2» .

Глубокий протектор помогает отводить воду и снег, но на гладком льду сцепление зависит от свойств материала. На морозе некоторые составы становятся жестче, из-за чего обувь начинает скользить. Перед покупкой рекомендуется проверить гибкость подошвы: она должна быть эластичной, но не складываться пополам без сопротивления.

Крупные гладкие участки на пятке и носке повышают риск падения, особенно при высоком каблуке или платформе. Универсального рисунка, который одинаково хорошо работает на плитке, снегу и льду, не существует, поэтому обещаниям абсолютной защиты от скольжения доверять не стоит. Маркировки anti-slip и winter grip на коробках не гарантируют безопасности — лучше ориентироваться на результаты испытаний. Если пара все же скользит, эксперты советуют использовать съемные ледоступы, избегая при этом домашних методов с наждачной бумагой или клеем.