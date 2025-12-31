Россиян предупредили об опасности шампанского с пеплом

Популярный ритуал с запиской и шампанским может обернуться риском для здоровья в новогоднюю ночь. Об этом «Радио 1» сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Медик объяснила, что сгоревшая бумага содержит частицы сажи и смолы, чернил, клея и отбеливателя. В сочетании с алкоголем они усиливают раздражающее воздействие на слизистую желудка. В итоге человек может ощущать тошноту, боли и чувство тяжести.

Помимо этого, микрочастицы сажи и смол при нагревании распадаются на токсичные фрагменты, которым не нужно попадать в организм.

По словам терапевта, однократный ритуал чаще всего не заканчивается серьезным вредом, но назвать его полностью безопасным нельзя. Но все-таки для одних он проходит незаметно, для других — с дискомфортом.

Для сохранения традиции без риска для здоровья Сысоева посоветовала сжигать записку отдельно и пить шампанское без добавок. Тогда человек сможет избежать неприятных последствий во время застолья.

Ранее россиянам напомнили о важности правильного хранения салатов в новогоднюю ночь. Например, блюда с майонезом нельзя оставлять на столе на три часа.