Россиян предупредили, что постоянная усталость и страх увольнения могут указывать на выгорание

Кандидат психологических наук Елена Шпагина перечислила признаки, которые говорят, что работа стала источником истощения, а не развития. Среди них потеря мотивации, проблемы со здоровьем и отсутствие планов, сообщает RT .

Шпагина заметила, что первым сигналом становится тяжесть при мыслях о работе. Человек выполняет обязанности только из необходимости и перестает видеть смысл в задачах.

Другими признаками психолог назвала раздражение от общения с коллегами и тревогу перед понедельником уже в воскресенье. Отдых при этом не восстанавливает силы, а сотрудник избегает рабочих обсуждений и встреч.

Также стоит обратить внимание на отсутствие карьерных планов в компании, нарушения сна, головные боли, скачки давления и постоянную тяжесть в теле. Шпагина подчеркнула, что физическое недомогание может быть реакцией на работу, разрушающую здоровье.

Последним признаком она назвала желание остаться только из страха не найти новое место, потерять доход или столкнуться с неизвестностью. По мнению психолога, такой страх должен стать поводом оценить ситуацию и задуматься о смене работы.