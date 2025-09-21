Россия получила невидимую помощь в войне против Наполеона. Открытие потрясло историков

Не только мороз, российские войска и голод погубили армию Наполеона в 1812 году. Новое исследование показало, что на стороне России действовал еще один «невидимый союзник» — смертельные инфекции, сообщила газета ABC .

Они распространились среди французских солдат во время катастрофического отступления. Из более чем полумиллиона человек, перешедших летом 1812 года через Неман, домой вернулись лишь тысячи.

К осени армия Наполеона оказалась в разоренной Москве без припасов, а в октябре началось тяжелое отступление, когда морозы достигали -30 градусов. Наряду с холодом и голодом войско поразили болезни. До сих пор считалось, что главную роль играли тиф и окопная лихорадка.

Теперь же к ним добавились и новые заболевания. Специалисты изучили ДНК из зубов тринадцати солдат, похороненных в братской могиле под Вильно, где в 2001 году обнаружили более 3000 тел.

В четырех образцах выявили бактерию Salmonella enterica Paratyphi C, вызывающую паратифозную лихорадку. Еще у двоих нашли следы Borrelia recurrentis — возбудителя возвратной лихорадки, которую распространяют вши.

Паратиф был известен в Европе задолго до похода, но его симптомы — высокая температура, слабость, боли в животе, диарея и рвота — могли оставаться незамеченными на фоне общей эпидемии.

Один из военных врачей того времени писал, что солдаты массово страдали диареей после того, как ели квашеную свеклу из бочек в литовских деревнях.

Хотя лихорадка сама по себе не всегда смертельна, она значительно ослабляет организм. В сочетании с холодом, голодом и изнурительными маршами болезни превращались в смертный приговор.

Ученые предположили, что эпидемии стали одним из решающих факторов, наряду с морозами и действиями русской армии, приведших к гибели более трехсот тысяч человек.

