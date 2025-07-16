Россельхознадзор: серая гниль может привести к гибели до 80% урожая клубники

Для получения богатого урожая клубники необходимо правильно ухаживать за растениями. Они могут подвергаться атакам слизней, жуков и грибковых инфекций. Специалисты Россельхознадзора сообщили, что атракноз (черная пятнистость) — это опасное заболевание, поражающее практически все части клубники, написало Ura.ru .

Оно развивается при температуре +25–28 градусов. Пораженные цветки выглядят обожженными и отмирают. На недозрелых плодах появляются вдавленные пятна темно-бурого или почти черного цвета.

Для борьбы с грибковыми инфекциями применяются препараты на основе меди. Их использование допустимо на начальных этапах активного роста растений. Для профилактики рекомендуется обработка биофунгицидами ранней весной и после завершения периода плодоношения.

Серая гниль — это грибковая инфекция, которая может привести к гибели до 80% урожая. При заражении на поверхности ягод видны коричневые размягченные участки. Для борьбы с серой гнилью используются химические и биологические препараты.