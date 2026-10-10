Росреестр перечислил города России с самыми необычными названиями

В список вошли село Зима в Иркутской области, Кандалакша в Мурманской области и Называевск в Омской области. Также в него попали Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестанские Огни в Республике Дагестан. Кроме того, были названы населенные пункты Дно и Опочка в Псковской области.

По словам представителей Росреестра, такие названия привлекают внимание людей к более подробному изучению географии, традиций русского языка и культуры.