Роспотребнадзор заявил о рождении ребенка с неизвестным полом в Тюменской области

В 2024 году в Тюменской области зафиксировали уникальный случай рождения малыша, чей пол не удалось установить. Аналогичная ситуация уже была зарегистрирована и в 2023 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

По данным организации, у таких детей половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Специалисты предполагают, что причинами могут быть генетические мутации или хромосомные заболевания. Для точного определения пола новорожденного потребуется проведение дополнительных исследований хромосомного набора.

Также в отчете указано, что с 2022 по 2024 год большая часть врожденных пороков развития среди младенцев приходилась на мальчиков. В прошлом году увеличилось количество аномалий сердечно-сосудистой, костно-мышечной и мочевыделительной систем.