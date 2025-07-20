Роспотребнадзор по Петербургу: домашнее варенье лучше хранить в темном и прохладном месте

15 июля во всем мире праздновали День варенья. Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу решили вспомнить семейные рецепты. Об этом написал Санкт-Петербург.ру .

Специалисты подчеркивают, что варенье должно приносить не только удовольствие, но и пользу. Для этого важно соблюдать умеренность и обращать внимание на состав продукта.

Эксперты рекомендуют добавлять к чаю одну-две чайные ложки варенья. Кроме того, стоит внимательно изучить состав и пищевую ценность продукта, рассказал «Петроград».

Специалисты советуют отдавать предпочтение свежим ягодам и фруктам, а не слишком сладким заготовкам. Домашнее варенье лучше всего хранить в темном и прохладном месте, а продукцию промышленного производства — согласно указаниям на упаковке.