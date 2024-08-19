Роспотребнадзор перечислил 10 необычных фактов о яблоках
В понедельник, 19 августа, в России отмечают Яблочный Спас. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» назвал 10 интересных фактов об этом фрукте.
Существует теория, по которой первые яблоки выросли в диком лесу недалеко от современной Алматы. Причем название самого города переводится как «яблоневый», а появился он на месте поселения Гурбан-Алиматай — «урочище, где растут три яблони».
Внешне и по вкусовым качествам эти фрукты начали меняться из-за воздействия крупных животных. Этот процесс называется «эндозоохория». Звери ели дикие яблоки, распространяя семена. Плоды пытались «привлечь внимание» и становились слаще, а семена мельче.
В Библии яблоко раздора — вовсе не яблоко. На самом деле в священном писании указан абстрактный фрукт, напомнили в Роспотребнадзоре. А ассоциация именно с яблоком, предположительно, возникла из-за схожести в написании латинских слов. Яблоко на латыни — mālum, а зло — malum.
Этот фрукт действительно очень полезен. В нем содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, С, РР, бета-каротин, а также калий, кальций, кремний и другие важные для жизни элементы. Яблоки хорошо влияют на мозговую деятельность, повышают гемоглобин, улучшают сердечно-сосудистую систему и пищеварение.
При этом плоды противопоказаны людям с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки.
Считается, что срез яблока темнеет на воздухе из-за окисления соединений железа. Но на самом деле в плодах содержатся антиоксиданты — полифенолы, окисляющиеся под действием ферментов — полифенолоксидазов. Эти вещества вступают в реакцию только при наличии кислорода. Поэтому яблоко и темнеет.
Сегодня мир знает более 7,5 тысячи видов яблонь. А в России их выращивают от Карелии до Дальнего Востока. За год по всему миру производят более 89 миллионов тонн яблок.
Роспотребнадзор
Самый дорогой сорт яблок — Секайичи, страна его произрастания — Япония. Особенность вида в том, что цветы этих яблонь опыляются только вручную. А деревья поливают водой с медом.
Русский биолог и селекционер Иван Мичурин — один из самых известных ученых, который занимался выращиванием новых видов яблонь. Он смог создать улучшенные и выносливые сорта для всей России.