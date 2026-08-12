Роскосмос покажет в прямом эфире частичное солнечное затмение

Госкорпорация «Роскосмос» в партнерстве с метеосервисом «ЯндексПогода» покажет в прямом эфире частичное солнечное затмение. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Солнце, Питер и Роскосмос: смотрите прямую трансляцию частичного солнечного затмения с вершины самого высокого здания Европы», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что 12 августа — главный астрономический день в году. На небе можно будет увидеть сразу три события — парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.

Наблюдать за астрономическими явлениями будут с Лахта Центра. Эфир начнется с 19:50 12 августа на площадках Роскосмоса во «ВКонтакте», а также на Rutube и YouTube.

В среду пройдет парад шести планет — Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун соберутся в одном секторе неба.