Роман Вильфанд: после 5 мая можно смело высаживать зелень, чеснок и лук

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда дачникам лучше приступать к посадочным работам на участках. Сажать растения можно не раньше 5 мая — к этому времени земля будет в подходящем состоянии, передала «Вечерняя Москва».

«Есть такое понятие, как мягкопластичное состояние земли. Земля уже в таком состоянии. Понижения температуры, которые будут в отдельных местах, они же не повсеместны, они будут: минус два ближайшей ночью, минус один в ночь на пятое. Но если заморозки в воздухе минус пять, то это уже критично», — отметил метеоролог.

Вильфанд напомнил, что раньше первые дни мая были опасны возможными заморозками до –5 градусов, поэтому посадки откладывали на вторую декаду месяца. Теперь весна наступает раньше, и сильных похолоданий в мае почти не бывает. Первая пятидневка месяца ожидается немного прохладной — на 3 градуса ниже климатической нормы, но серьезных препятствий для посадок агрометеорологи не видят, написал «ФедералПресс».

После 5 мая можно смело высаживать зелень, чеснок и лук. Прошедшая неделя была холодной, но в пределах допустимого, а потому со второй недели мая можно начинать работы на участке.