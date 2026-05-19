Роботы-собаки стали центром внимания на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде в центре внимания оказались роботы. Наибольший интерес участники проявили к роботам-собакам от китайской компании Unitree Robotics, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Эти четвероногие машины способны выполнять привычные команды, такие как «сидеть», «лежать» и «дай лапу». Как пояснил оператор роботов, чаще всего такие устройства используют в развлекательных и образовательных целях.

Их можно программировать, добавляя новые команды, что делает робособаку отличным инструментом для обучения. В образовательных учреждениях такие модели применяют на курсах по программированию и робототехнике: студенты могут практиковаться в написании кода, тестировать алгоритмы и осваивать управление роботизированными системами.