RidLife.ru: в Тайване стали продавать шоколадное мороженое с виски

Необычное лакомство придумали находчивые тайваньские кулинары. Местным жителям и туристам предлагают попробовать охлажденную алкогольную сладость, сообщил RidLife.ru.

Речь идет о мороженом с добавлением виски. В основе блюда — шоколадный или карамельный десерт. Существуют различные вариации, которые отличаются крепостью и консистенцией.

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