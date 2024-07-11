RidLife.ru: в Тайване стали продавать шоколадное мороженое с виски
Необычное лакомство придумали находчивые тайваньские кулинары. Местным жителям и туристам предлагают попробовать охлажденную алкогольную сладость, сообщил RidLife.ru.
Речь идет о мороженом с добавлением виски. В основе блюда — шоколадный или карамельный десерт. Существуют различные вариации, которые отличаются крепостью и консистенцией.
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